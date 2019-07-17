Нормы законодательства, касающиеся декриминализации бизнеса, вступают в силу

18 июля вступают в силу нормы законодательства, касающиеся декриминализации бизнеса.

«Вступят в силу нормы, которые регулируют уголовную ответственность, в том числе за экономические преступления. Очень серьезно меняется законодательство. Есть подвижки в плане декриминализации, ослабления криминального «жима» на бизнес», — сообщил журналистам прокурор Минска Сергей Хмарук перед началом заседания круглого стола по правовым вопросам предпринимательской деятельности.

Уменьшение возможностей быть привлеченным к уголовной ответственности за экономические проступки — «это для бизнеса легче», считает Хмарук.

В частности, предусмотрен уход от конфискации товара и имущества, больше вводится штрафных санкций вместо лишения свободы. Смягчается наказание за те или иные преступления. «Это для бизнеса также плюс», — считает Хмарук.

По его словам, отменяется уголовная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность, кроме лицензируемых видов деятельности. «С учетом того, что взят курс на уменьшение количества лицензируемых видов деятельности, и это послабление для бизнеса», — отметил прокурор.

«Мы не против бизнеса. Не стоит задача просто поймать, а еще страшнее — всех в тюрьму посадить. Такой задачи вообще нет. Глава государства прописал декрет № 7 о раскрепощении деловой инициативы, и мы должны действовать в фарватере требований президента», — подчеркнул руководитель столичной прокуратуры.