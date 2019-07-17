Сергей Безруков и его группа «Крестный папа» приедет в Минск со специальной программой

13 декабря в концертном зале «Минск» состоится #Безруковшоу. Это музыкальный проект известного российского актера Сергея Безрукова.

Собственную музыкальную группу «Крестный папа» ныне 45-летний Безруков собрал лишь летом 2018 года, а уже осенью выпустил дебютный альбом и отыграл первый концерт в московском «Крокус Сити Холле»

Специально для шоу Безруков написал две композиции на стихи своего любимого поэта Сергея Есенина. В исполнении артиста в Минске также прозвучат произведения Владимира Высоцкого. И, конечно, песни, исполненные Безруковым в популярных фильмах, включая «Березы» из сериала «Участок».

Билеты стоимостью от 45 до 160 рублей уже поступили в продажу.