Пятая часть предприятий Минска — убыточные

Количество убыточных организаций белорусской столицы в январе-мае 2019 года по сравнению с январем-маем 2018-го выросло на 4,5% — с 287 до 300, а их удельный вес — с 19,5% до 20,4%.

Такие данные приводит главное статистическое управление Минска.

При этом чистая прибыль столичных организаций составила 1 млрд 633,5 млн рублей, или на 13,7% больше, чем в январе-мае 2018 года. Прибыль до налогообложения составила 2 млрд 59,9 млн (на 12,5% больше). Прибыль от реализации снизилась на 10,4% до 2 млрд 366,7 млн рублей.

Независимые эксперты объясняют рост чистой прибыли списанием старых долгов. Значительная часть выручки большинства предприятий идет на исполнение долговых обязательств, сообщает БелаПАН.

Рентабельность продаж за пять месяцев составила 7,8% против 9,8% за январь-май 2018 года, рентабельность реализованной продукции — 9,8% против 12,5%.