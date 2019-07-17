В Крупском районе уже более суток ищут заблудившегося грибника
Уже более суток в Крупском районе продолжаются поиски заблудившегося в лесу грибника.
Житель деревни Велятичи Борисовского района 66-летний Виктор Грук утром 16 июля уехал за грибами на территорию Выдрицкого лесничества Крупского района. Примерно в 12:30 позвонил родным и сообщил, что заблудился. Больше на связь не выходил.
Вечером того же дня на поиски выехали около сорока волонтеров поисково-спасательного отряда «Ангел» из Минска, Жодино и Солигорска.
В поисках, помимо волонтеров, участвуют родные Виктора Грука, сотрудники милиции и МЧС.