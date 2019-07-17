В Крупском районе уже более суток ищут заблудившегося грибника

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Уже более суток в Крупском районе продолжаются поиски заблудившегося в лесу грибника.

Житель деревни Велятичи Борисовского района 66-летний Виктор Грук утром 16 июля уехал за грибами на территорию Выдрицкого лесничества Крупского района. Примерно в 12:30 позвонил родным и сообщил, что заблудился. Больше на связь не выходил.

Вечером того же дня на поиски выехали около сорока волонтеров поисково-спасательного отряда «Ангел» из Минска, Жодино и Солигорска.

В поисках, помимо волонтеров, участвуют родные Виктора Грука, сотрудники милиции и МЧС.
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Тэги: заблудился грибник Персона: Виктор Грук Город: Крупки

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