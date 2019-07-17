На западе Польши совершил аварийную посадку американский истребитель

/ Мир
Просмотров: 128

Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку на военном аэродроме в городе Повидз на западе Польши.

Фото pixabay.com, из архива

Причиной аварийной посадки стала птица, попавшая в двигатель уже при взлете. Пилот принял решение вернуться на аэродром. Польские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что при посадке двигатель сильно дымился.

После технического осмотра самолет снова вылетел для выполнения задания.

Инцидент подтвердило Генеральное командование польской армии.

Боевые самолеты американских ВВС находятся в Польше в рамках операции Rapid Forge, которая направлена на повышение оперативной совместимости с союзниками и партнерами по НАТО, сообщает телеканал «Звезда».
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Польша аварийная посадка F-15

Другие материалы на эту тему:

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Польше

В помощь туристу. За что и как штрафуют в Польше

Адам Михник: «Лукашенко не был в Куропатах? Ганьба, господин президент!»

Адам Михник: «Лукашенко не был в Куропатах? Ганьба, господин президент!»

«Господа, вступайте в ЕС». Президент Польши — о прелестях членства в Евросоюзе

«Господа, вступайте в ЕС». Президент Польши — о прелестях членства в Евросоюзе

Директор «Белсата»: у наших зрителей есть и другие проблемы, кроме бури в стакане воды в Польше

Директор «Белсата»: у наших зрителей есть и другие проблемы, кроме бури в стакане воды в Польше