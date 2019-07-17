На западе Польши совершил аварийную посадку американский истребитель

Американский истребитель F-15 совершил аварийную посадку на военном аэродроме в городе Повидз на западе Польши.

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Причиной аварийной посадки стала птица, попавшая в двигатель уже при взлете. Пилот принял решение вернуться на аэродром. Польские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что при посадке двигатель сильно дымился.

После технического осмотра самолет снова вылетел для выполнения задания.

Инцидент подтвердило Генеральное командование польской армии.