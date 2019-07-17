БАТЭ обыграл «Пяст» и вышел во второй раунд квалификации Лиги чемпионов

Борисовский БАТЭ вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Кадр из трансляции телеканала «Беларусь 5»

17 июля в Гливице в ответном матче первого раунда отбора команда Алексея Баги одержала волевую победу над чемпионом Польши «Пястом» — 2:1 (Мукам, 82, с пенальти, Волков, 87 — Червиньски, 21). Встреча соперников 10 июля в Борисове завершилась вничью 1:1.

Состав БАТЭ: Чичкан, Филипович, Яблонский, Березкин (Мукам, 75), Скавыш, Риос, Стасевич (капитан), Волков, Туоминен (Милич, 57), Д.Бага, Симович. В запасе: Свирский, Йонассен, Бессмертный, Мухамедов. Предупреждение получил Яблонский (33).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 9:11 в пользу «Пяста», из них в створ ворот — 2:7, угловые удары — 4:6, штрафные удары — 10:10, офсайды — 4:0.

Следующим соперником БАТЭ будет норвежский «Русенборг», который в 1-м квалификационном раунде обыграл «Линфилд» из Северной Ирландии (2:0 в гостях, 4:0 дома).