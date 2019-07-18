В Мстиславском районе инспекторам ГАИ пришлось стрелять, чтобы остановить пьяного водителя
Табельное оружие пришлось использовать сотрудникам ГАИ для принудительной остановки автомобиля, которым управлял нетрезвый водитель.
Инцидент имел место в ночь на 18 июля возле деревни Старое Село Мстиславского района Могилевской области.
Патруль Госавтоинспекции обратил внимание на автомобиль «БМВ», который ехал по направлению из райцентра, виляя по всей ширине дороги.
На требование остановиться, водитель легковушки предпринял попытку скрыться. Сотрудникам ГАИ, в конце концов, пришлось достать табельное оружие.
«Автомобилем управлял житель Мстиславского района, который признался, что пытался скрыться, потому что был в состоянии алкогольного опьянения. Также в “БМВ” была пассажир девушка. На место незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа РОВД. Сейчас проводится проверка», —