Главный тренер БАТЭ: главное — результат, мы его достигли

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«Главное в таких поединках — результат. Мы его достигли и очень довольны». Так главный тренер борисовского БАТЭ Алексей Бага прокомментировал победный матч своей команды против польского «Пяста» и выход в следующий раунд Лиги чемпионов.

Фото fcbate.by

Ответный матч первого квалификационного раунда состоялся в польской Гливице вечером 17 июля и завершился победой БАТЭ — 2:1. Чемпион Беларуси пропустил первым, но в концовке второго тайма сумел забить дважды. В первом матче в Борисове была зафиксирована ничья — 1:1.

Алексей Бага согласился с мнением, что победный результат во многом был достигнут за счет опыта.

«Конечно. На сто процентов. Кадровая ситуация у нас действительно не лучшая. И мы оставили в запасе тех же Милича, Мукама — людей, имеющих опыт и мастерство, с прицелом на усиление. Оба вышли — и перевернули игру», — цитирует Багу пресс-служба БАТЭ.

Во втором квалификационном раунде соперником БАТЭ будет норвежский «Русенборг». Первый матч состоится 24 июля на «Борисов-Арене», ответный матч пройдет 31 июля.
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Тэги: Лига чемпионов БАТЭ Персона: Алексей Бага

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