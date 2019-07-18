С Кевина Спейси сняли обвинение в сексуальных домогательствах

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С известного американского актера Кевина Спейси сняты обвинения в сексуальном домогательстве к 18-летнему парню — сыну телеведущей Хезер Анру.

Фото Maryland GovPics

Молодой человек утверждал, что в 2016 году в ресторане на острове Нантакет Спейси напоил его, после чего начал домогаться. Кевину Спейси было предъявлено обвинение в развратных действиях и оскорбительном поведении. Актер вину не признавал.

Во время судебных слушаний судья вызвал на дачу показаний самого потерпевшего, но тот сослался на пятую поправку к Конституции США, которая позволяет не свидетельствовать против самого себя.

Адвокаты также не смогли по требованию суда предъявить смартфон юноши, который содержал записи и сообщения, якобы свидетельствовавшие о домогательствах со стороны Спейси. Было заявлено, что смартфон пропал.

Защита Спейси предложили прекратить дело из-за допущенных нарушений. Прокуратура решила снять обвинения с актера.

59-летнего Кевина Спейси обвиняли в сексуальных домогательствах в нескольких странах. Но ни одно из обвинений, кроме дела на острове Нантакет, пока не дошло до суда, отмечает Би-би-си.

Из-за скандала с обвинениями в домогательствах Кевин Спейси лишился роли в успешном сериале «Карточный домик».
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Тэги: сексуальные домогательства #MeToo Персона: Кевин Спейси Хезер Анру

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