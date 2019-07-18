Российское приложение FaceApp «представляет угрозу национальной безопасности США»

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер считает, что российское приложение для обработки фотографий FaceApp представляет собой угрозу национальной безопасности США. Свою точку зрения Шумер изложил в письме, которое направил директору ФБР и Федеральной торговой комиссии США.

Мобильное приложение, разработанное российской компанией Wireless Lab со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, «может представлять угрозу национальной безопасности и конфиденциальности данных миллионов американских граждан», считает Шумер.

FaceApp использует технологии искусственного интеллекта, чтобы пользователи могли менять фотографии, делая изображенных на них людей моложе или старше, позволяет накладывать фильтры, которые меняют пол, цвет волос, добавляют татуировки или макияж и так далее.

«Чтобы пользоваться приложением, пользователи должны предоставить компании полный и безоговорочный доступ к их личным фотографиям и данным», — говорится в письме Шумера.

Он считает, что такой уровень доступа в будущем позволит компании использовать фотографии, загруженные в приложение, без согласия пользователей.