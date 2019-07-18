15-летняя девочка пропала в Логойском районе

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В Логойском районе ведется поиск 15-летней жительницы агрогородка Малые Нестановичи Галины Веремийчик.

Примерно в половину шестого вечера 17 июля девочка уехала на темно-синем дорожном велосипеде «Аист» из агрогородка Крайск, но домой не вернулась.

Приметы: на вид 14-16 лет, рост 150-155 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волосы прямые светлые длинные, размер ноги 35-36.

Была одета: джинсы светло-синего цвета, на ногах балетки бежевого цвета, байка черного цвета с рисунком человека красного цвета, майка светло-бирюзового цвета с орнаментом впереди.

Верхняя часть рамы велосипеда обмотана поролоном и черной изолентой.

Граждан, которым что-либо известно об обстоятельствах исчезновения или о местонахождении девочки, просят обращаться в Логойскоий РОВД по телефонам: +375 44 786-42-25, +375 33 346-53-98.
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Тэги: пропал ребенок Персона: Галина Веремийчик Город: Логойск

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