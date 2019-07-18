Белоруска украла у жителя Санкт-Петербурга два мобильных телефона

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Оба мобильных телефона пропали у 58-летнего жителя Санкт-Петербурга по дороге в Могилев. Мужчина предположил, что средства связи могли украсть в автобусе, которым он ехал из своего города в белорусский областной центр.

Сотрудники уголовного розыска версию россиянина подтвердили. Выяснилось, что телефоны взяла ехавшая в том же автобусе 21-летняя жительница Могилевского района.

Заметив, что пассажир отвлекся, собирая свои вещи, уже на выходе девушка забрала с сиденья мобильные телефоны и ушла.

Похищенное изъято. Материал передан в Могилевский межрайонный отдел Следственного комитета для принятия решения о возбуждении уголовного дела, сообщает Mogilevnews.by.
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Тэги: кража Город: Могилев

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