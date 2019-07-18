Украина намерена в упрощенном порядке давать гражданство этническим украинцам из дружественных стран

Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, «страдающим от нарушения прав человека в своих странах», сообщил Офис президента.

Новым механизмом смогут воспользоваться также этнические украинцы из «дружественных стран», «желающие присоединиться к развитию своей исторической родины».

Как отмечается в релизе офиса, решение Зеленского стало ответом на продление ареста в России 24 украинских моряков, задержанных в ноябре 2018 года в Керченском проливе, а также на указ президента России от 17 июля, согласно которому возможность получения российского гражданства предоставляется «не только жителям Донецкой и Луганской народных республик, а всем ранее проживавшим на территории Донецкой и Луганской областей Украины».

28 апреля, через неделю после своего избрания на пост президента, Зеленский заявил, что Украина «не откажется от своей миссии служить примером демократии для постсоветских стран».

«И частью этой миссии станет предоставление защиты, убежища и украинского гражданства всем, кто готов бороться за свободу. Мы будем предоставлять убежище и помощь всем-всем, кто готов сражаться бок о бок с нами за нашу и вашу свободу», — подчеркнул Зеленский, напоминает БелаПАН.