«Беларусь 5» покажет ответные матчи минского «Динамо» и «Витебск» в Лиге Европы
Телеканал «Беларусь 5» в прямом эфире покажет ответные матчи минского «Динамо» и «Витебска» в квалификации Лиги Европы. Оба матча состоятся 18 июля
«Динамо» на своем стадионе принимает латвийский клуб «Лиепая». Первый матч завершился вничью — 1:1. Трансляция ответного поединка начнется в 19:20.
«Витебск» также на своем поле будет принимать финский «Куопио». В первом матче белорусский клуб потерпел поражение — 0:2. Ответный матч можно будет увидеть в 21:20.
Солигорский «Шахтер» ответный матч против мальтийского «Хибернианса» проводит на выезде. Начало игры — в 21:00. Следить за ходом матча можно будет