«Беларусь 5» покажет ответные матчи минского «Динамо» и «Витебск» в Лиге Европы

Телеканал «Беларусь 5» в прямом эфире покажет ответные матчи минского «Динамо» и «Витебска» в квалификации Лиги Европы. Оба матча состоятся 18 июля

«Динамо» на своем стадионе принимает латвийский клуб «Лиепая». Первый матч завершился вничью — 1:1. Трансляция ответного поединка начнется в 19:20.

«Витебск» также на своем поле будет принимать финский «Куопио». В первом матче белорусский клуб потерпел поражение — 0:2. Ответный матч можно будет увидеть в 21:20.