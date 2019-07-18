«Беларусь 5» покажет ответные матчи минского «Динамо» и «Витебск» в Лиге Европы

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Телеканал «Беларусь 5» в прямом эфире покажет ответные матчи минского «Динамо» и «Витебска» в квалификации Лиги Европы. Оба матча состоятся 18 июля

«Динамо» на своем стадионе принимает латвийский клуб «Лиепая». Первый матч завершился вничью — 1:1. Трансляция ответного поединка начнется в 19:20.

«Витебск» также на своем поле будет принимать финский «Куопио». В первом матче белорусский клуб потерпел поражение — 0:2. Ответный матч можно будет увидеть в 21:20.

Солигорский «Шахтер» ответный матч против мальтийского «Хибернианса» проводит на выезде. Начало игры — в 21:00. Следить за ходом матча можно будет на сайте УЕФА. В первом матче «горняки» добились минимальной победы — 1:0.
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Тэги: Лига Европы

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