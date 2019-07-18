Национальная библиотека Беларуси приобрела уникальное издание поэзии Адама Мицкевича

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Национальная библиотека Беларуси приобрела том поэзии Адама Мицкевича, изданный в 1823 году — это самое ранее издание классика белорусской и польской литературы из всех имеющихся в стране.

Издание состоит из двух томов. Приобретенный Национальной библиотекой — второй. Первый, куда вошла ранняя поэзия Адама Мицкевича, еще предстоит найти.

Если это удастся, Национальная библиотека станет обладателем наиболее полной коллекции прижизненных изданий поэта в Беларуси, сообщает tvr.by.


«Наш!» Заосье, Свитязь, Новогрудок: малая родина Адама Мицкевича

 
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Тэги: поэзия белорусская литература Национальная библиотека Персона: Адам Мицкевич

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