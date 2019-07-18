Ограбление по-новополоцки: напал с ножницами на цветочный павильон, требуя один рубль

Житель Новополоцка 1969 года рождения задержан за разбой. Мужчина ограбил цветочный павильон.

Днем 16 июля сильно пьяный мужчина зашел в торговый павильон и, схватив ножницы, которые лежали на столе, стал размахивать ими и требовать от продавца 1 рубль.