Генсек ООН посетит Беларусь в сентябре

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в сентябре планирует посетить Беларусь. Этот вопрос обсуждался на встрече Гутерриша с постоянным представителем Беларуси при ООН Валентином Рыбаковым, сообщает пресс-служба МИД.

Фото mfa.gov.by

Гутерриш планирует принять участие в международной конференции высокого уровня «Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий», которая состоится в Минске 3-4 сентября.

Кроме того, Рыбаков и Гутерриш обменялись мнениями по «наиболее актуальным вопросам в сфере международных отношений, а также о состоянии и перспективах сотрудничества Беларуси и ООН».

Антониу Гутерриш посещал Беларусь в конце июля 2010 года, когда находился в должности верховного комиссара ООН по делам беженцев.
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Тэги: Беларусь-ООН Персона: Антониу Гутерриш Валентин Рыбаков

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