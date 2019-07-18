Милиция нашла женщину, которая осквернила здание духовной академии

Столичные правоохранители установили личность женщины, которая осквернила здание духовной академии на улице Зыбицкой. Здание признано историко-культурной ценностью.

13 мая неизвестная женщина на глазах у прохожих облила двери здания жидкостью, похожей на подсолнечное масло, затем на ручке двери закрепила несколько газет, а после из другой бутылки разбрызгала белую жидкость.

Когда 55-летнюю женщину нашли, она сказала, что поступила так, потому что испытывает неприязненное отношение к церкви.