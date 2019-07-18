Милиция нашла женщину, которая осквернила здание духовной академии

/ Общество
Просмотров: 989

Столичные правоохранители установили личность женщины, которая осквернила здание духовной академии на улице Зыбицкой. Здание признано историко-культурной ценностью.

13 мая неизвестная женщина на глазах у прохожих облила двери здания жидкостью, похожей на подсолнечное масло, затем на ручке двери закрепила несколько газет, а после из другой бутылки разбрызгала белую жидкость.

Когда 55-летнюю женщину нашли, она сказала, что поступила так, потому что испытывает неприязненное отношение к церкви.

Материалы проверки находятся в Центральном (г. Минска) райотделе Следственного комитета для дачи действиям минчанки правовой оценки, сообщает ГУВД Мингорисполкома.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: духовная академия осквернение Город: Минск

Другие материалы на эту тему:

Памятник евреям в Могилеве осквернили неонацисты

Памятник евреям в Могилеве осквернили неонацисты

В Слуцке осквернен мемориал жертвам Холокоста

В Слуцке осквернен мемориал жертвам Холокоста

Вандалы: кто они — неонацисты, сатанисты или заурядные хулиганы?

Вандалы: кто они — неонацисты, сатанисты или заурядные хулиганы?