В Борисове на молочном предприятии руку работницы зажало в дозаторе

Укладчица-упаковщица борисовского предприятия по производству глазированных сырков получила серьезную производственную травму.

Днем 17 июля руку женщины зажало в дозаторе творожной массы. По предварительным данным, ЧП случилось в процессе мойки оборудования.

Прибывшим по вызову сотрудникам МЧС пришлось использовать бензорез и другой специальный инструмент, чтобы извлечь руку работницы из дозатора.