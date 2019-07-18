В Борисове на молочном предприятии руку работницы зажало в дозаторе
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Укладчица-упаковщица борисовского предприятия по производству глазированных сырков получила серьезную производственную травму.
Днем 17 июля руку женщины зажало в дозаторе творожной массы. По предварительным данным, ЧП случилось в процессе мойки оборудования.
Прибывшим по вызову сотрудникам МЧС пришлось использовать бензорез и другой специальный инструмент, чтобы извлечь руку работницы из дозатора.
Пострадавшую передали бригаде скорой помощи, которая доставила женщину в райбольницу,