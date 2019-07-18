Вдове Рыгора Бородулина в квартире отключили электричество за неуплату
В минской квартире вдовы народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина за неуплату отключили электричество. Задолженность составляет 917 рублей,
Пользователи соцсетей призвали помочь оплатить задолженность. Это можно сделать через ЕРИП или на почте, реквизиты
Глеб Лободенко просит присылать ему на почту чеки об оплате, чтобы их можно было предъявить в «Минскэнерго» для оперативного подключения квартиры к электросети.
Рыгор Бородулин ушел из жизни 2 марта 2014 года. Валентина Михайловна и Рыгор Иванович прожили в браке 53 года.