Вдове Рыгора Бородулина в квартире отключили электричество за неуплату

В минской квартире вдовы народного поэта Беларуси Рыгора Бородулина за неуплату отключили электричество. Задолженность составляет 917 рублей, написал в «Фейсбуке» журналист Глеб Лободенко.

Пользователи соцсетей призвали помочь оплатить задолженность. Это можно сделать через ЕРИП или на почте, реквизиты тут .

Глеб Лободенко просит присылать ему на почту чеки об оплате, чтобы их можно было предъявить в «Минскэнерго» для оперативного подключения квартиры к электросети.

Рыгор Бородулин ушел из жизни 2 марта 2014 года. Валентина Михайловна и Рыгор Иванович прожили в браке 53 года.