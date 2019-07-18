Жительница Бобруйска решила разогреть на газовой плите старую краску и устроила пожар

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Пожар случился во второй половине дня 17 июля в одном из жилых домов по улице Горького в Бобруйске.

Жительница одной из квартир на четвертом этаже задумала косметический ремонт, для чего поставила на газ ковшик с водой, в который поместила банку со старой краской.

От высокой температуры краска загорелась, а хозяйка квартиры решила залить возгорание водой, от чего огонь лишь усилился, полностью охватив кухню.

54-летняя женщина была вынуждена закрыться на балконе и там ждать помощи спасателей. Из квартиры ее вывели с помощью кислородной маски. Женщина не пострадала. А вот кухне теперь действительно нужен ремонт.

МЧС напоминает, что легковоспламеняющиеся и горючие жидкости ни в коем случае нельзя нагревать и нельзя тушить водой. Для тушения используют огнетушители. В случае их отсутствия очаг возгорания необходимо накрыть плотной не синтетической тканью.
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Тэги: пожар Город: Бобруйск

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