Жительница Бобруйска решила разогреть на газовой плите старую краску и устроила пожар

Пожар случился во второй половине дня 17 июля в одном из жилых домов по улице Горького в Бобруйске.

Жительница одной из квартир на четвертом этаже задумала косметический ремонт, для чего поставила на газ ковшик с водой, в который поместила банку со старой краской.

От высокой температуры краска загорелась, а хозяйка квартиры решила залить возгорание водой, от чего огонь лишь усилился, полностью охватив кухню.

54-летняя женщина была вынуждена закрыться на балконе и там ждать помощи спасателей. Из квартиры ее вывели с помощью кислородной маски. Женщина не пострадала. А вот кухне теперь действительно нужен ремонт.