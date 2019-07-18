В Бресте девочка попала под машину во дворе дома
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Очередной инцидент, в котором ребенок попадает под колеса автомобиля на придомовой территории, произошел 17 июля в Бресте.
Около четырех часов дня 36-летняя жительница Бреста за рулем «Рено Дастер», двигаясь по прилегающей территории во дворе дома № 28 по улице Кирова, совершила наезд на девочку 2008 года рождения.
Как
Накануне схожий случай произошел в Гродно. Там из-за припаркованных автомобилей прямо под машину выбежала семилетняя девочка. Ребенок отделался ссадинами и ушибом.