В Бресте девочка попала под машину во дворе дома

Очередной инцидент, в котором ребенок попадает под колеса автомобиля на придомовой территории, произошел 17 июля в Бресте.

Фото brest.mvd.gov.by

Около четырех часов дня 36-летняя жительница Бреста за рулем «Рено Дастер», двигаясь по прилегающей территории во дворе дома № 28 по улице Кирова, совершила наезд на девочку 2008 года рождения.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, ребенок выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в детскую областную больницу.

Накануне схожий случай произошел в Гродно. Там из-за припаркованных автомобилей прямо под машину выбежала семилетняя девочка. Ребенок отделался ссадинами и ушибом.