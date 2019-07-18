В Бресте девочка попала под машину во дворе дома

/ Происшествия
Просмотров: 88

Очередной инцидент, в котором ребенок попадает под колеса автомобиля на придомовой территории, произошел 17 июля в Бресте.

Фото brest.mvd.gov.by

Около четырех часов дня 36-летняя жительница Бреста за рулем «Рено Дастер», двигаясь по прилегающей территории во дворе дома № 28 по улице Кирова, совершила наезд на девочку 2008 года рождения.

Как сообщает УВД Брестского облисполкома, ребенок выбежала на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля. Девочка получила телесные повреждения и была госпитализирована в детскую областную больницу.

Накануне схожий случай произошел в Гродно. Там из-за припаркованных автомобилей прямо под машину выбежала семилетняя девочка. Ребенок отделался ссадинами и ушибом.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: ДТП пострадал ребенок Город: Брест

Другие материалы на эту тему:

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

По полочкам. Как вести себя, если ваш автомобиль разбил лось?

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В ДТП под Белоозерском погибли четыре человека, в том числе двое детей

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

В Дрогичине начальник РОВД сбил школьника

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск

Подробности ДТП, в котором перевернулся автобус Вильнюс – Минск