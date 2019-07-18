Глава Минэкономразвития РФ: строительство Союзного государства может быть законсервировано
Рабочие группы по российско-белорусской интеграции, созданные в каждой из стран, согласовали большинство вопросов проекта программы дальнейшей интеграции, однако «есть ряд нерешенных вопросов, которые носят принципиальный характер».
Об этом 18 июля в Санкт-Петербурге на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
По его словам, интеграция России и Беларуси основана на «уникальной модели», которая «опирается на общую историю, географическую близость и глубину экономической кооперации».
Орешкин подчеркнул, что граждане стран Союзного государства во многом уравнены в правах, они получают одинаковые социальные гарантии, «ощущают безопасность на всем пространстве от Владивостока до Бреста».
По словам Орешкина, за шесть месяцев с момента создания рабочих групп была проведена «огромная экспертная работа, она не всегда была заметна в публичном поле».
«Перед нами стояла задача не просто провести ревизию нормативных актов, решений, тех результатов, которых мы смогли или не смогли достичь, но с учетом этой проанализированной информации разработать программу действий по реализации положений договора. Реализация такой программы в случае принятия соответствующего решения нашими президентами позволит достичь принципиально нового уровня в развитии Союзного государства. И, что важно, без внесения каких-либо изменений в базовый договор», — уточнил чиновник.
Проект программы, отметил он, предполагает «несравненной больший охват интеграционных сфер, чем то, что мы имеем в рамках ЕАЭС». «Он охватывает налоговое законодательство, финансовую, кредитно-денежную, бюджетную политику, антимонопольное и таможенно-тарифное регулирование, правила в области защиты прав потребителя, а также политику в области охраны труда и социальной защиты населения», — перечислил глава Минэкономразвития.
По его словам, большинство вопросов правительствами уже согласовано.
«Есть ряд нерешенных вопросов, они, конечно же, носят принципиальный характер, и, вот, если они решены не будут, это может законсервировать процесс строительства Союзного государства, а при определенных обстоятельствах — этот процесс даже развернуть назад», — заявил Орешкин, сообщает