Глава Минэкономразвития РФ: строительство Союзного государства может быть законсервировано

Рабочие группы по российско-белорусской интеграции, созданные в каждой из стран, согласовали большинство вопросов проекта программы дальнейшей интеграции, однако «есть ряд нерешенных вопросов, которые носят принципиальный характер».

Об этом 18 июля в Санкт-Петербурге на пленарном заседании Форума регионов Беларуси и России заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Максим Орешкин. Фото kremlin.ru

По его словам, интеграция России и Беларуси основана на «уникальной модели», которая «опирается на общую историю, географическую близость и глубину экономической кооперации».

Орешкин подчеркнул, что граждане стран Союзного государства во многом уравнены в правах, они получают одинаковые социальные гарантии, «ощущают безопасность на всем пространстве от Владивостока до Бреста».

По словам Орешкина, за шесть месяцев с момента создания рабочих групп была проведена «огромная экспертная работа, она не всегда была заметна в публичном поле».

«Перед нами стояла задача не просто провести ревизию нормативных актов, решений, тех результатов, которых мы смогли или не смогли достичь, но с учетом этой проанализированной информации разработать программу действий по реализации положений договора. Реализация такой программы в случае принятия соответствующего решения нашими президентами позволит достичь принципиально нового уровня в развитии Союзного государства. И, что важно, без внесения каких-либо изменений в базовый договор», — уточнил чиновник.

Проект программы, отметил он, предполагает «несравненной больший охват интеграционных сфер, чем то, что мы имеем в рамках ЕАЭС». «Он охватывает налоговое законодательство, финансовую, кредитно-денежную, бюджетную политику, антимонопольное и таможенно-тарифное регулирование, правила в области защиты прав потребителя, а также политику в области охраны труда и социальной защиты населения», — перечислил глава Минэкономразвития.

По его словам, большинство вопросов правительствами уже согласовано.