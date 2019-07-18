В БГУ средний конкурс составил 1,78 человека на место

В Белорусском государственном университете средний конкурс составил 1,78 человека на место. 17 июля завершился прием документов на бюджетную форму обучения и на специальности платной формы, по которым проводятся внутренние испытания.

На дневную бюджетную форму обучения подано 3790 заявлений абитуриентов при плане приема 2130. На заочную бюджетную форму подали документы 616 абитуриентов при плане приема 216. Конкурс составил 2,85 человека на место (в 2018 году — 2,82).

66,5% абитуриентов имеют высокий суммарный результат — выше 300 баллов. В прошлом году таких абитуриентов было 56,9%, сообщила пресс-служба вуза.

Среди подавших документы без экзаменов будет принято 76 победителей международных и республиканских олимпиад (в 2018 году — 93).

Абитуриентов, окончивших среднюю школу с медалью или средние специальные учебные заведения с дипломом с отличием, — 778 человек. Это 20,5% общего числа поступающих (в 2018 году — 856).

Среди подавших документы 1741 абитуриент (46%) окончил лицеи и гимназии.

Наиболее высокие конкурсы (абитуриентам предстоят внутренние экзамены) сложились на специальностях коммуникативный дизайн — 16,3 человека на место при плане приема четыре человека и дизайн предметно-пространственной среды — 13,7 человека на место (план приема — также четыре человека).