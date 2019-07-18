Лукашенко предложил Путину к декабрю снять все проблемные вопросы между Беларусью и Россией

Александр Лукашенко предлагает к 20-летию союзного договора, которое будет отмечаться в декабре, снять все проблемные вопросы в отношениях Беларуси и России.

«В декабре 20 лет нашему союзному договору. Ни одной проблемы, я так полагаю, мы не должны вынести за пределы этого срока. Это нас поджимает, — заявил Лукашенко 18 июля на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге. — Что мы будем говорить в двадцатилетие? Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших совместных действий».

«Поэтому я предлагаю снять все вопросы к этой дате. И в рамках Высшего госсовета, или как мы договоримся, все это утвердить. И программу, которая определит стратегию наших действий, и снять текущие проблемы», — цитирует Лукашенко пресс-служба белорусского лидера.