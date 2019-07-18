Лукашенко об интеграции Беларуси и России: президенты всё решили, что намечали

Беларусь является самым близким стратегическим партнером и союзником России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с Александром Лукашенко 18 июля в Санкт-Петербурге.

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«Мы работаем по всем направлениям. И в сфере безопасности, и военного дела, в оборонке, в экономике. У нас растет товарооборот, что не может не радовать. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси», — отметил Путин.

Но есть, по его словам, и вопросы, «которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают». «Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше», — сказал российский лидер.

В ответ Лукашенко отметил, что «мы порой затягиваем решение каких-то вопросов (по объективным и субъективным причинам) и пришли к такому моменту, когда надо уже не просто говорить, а принимать решение. От нас этого уже ждут не только журналисты, специалисты, но и обычные люди. Это правда. Поэтому момент характеризуется тем, что надо принимать решение».

Президент Беларуси заявил, что главы двух государства «свой путь прошли».

«Мы не единожды встречались — и в Сочи, и в Москве, и в других местах. И нас даже подкритиковывали за то, что мы часто встречаемся и якобы не решаем. Мы всё решили — то, что намечали», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что создана совместная группа на уровне правительств, которые прорабатывают дорожную карту дальнейшей интеграции.

«То есть президенты выполнили свою миссию, сыграли свою роль, определи всё, что от нас требуется», — подчеркнул белорусский лидер.

«Я не хочу, чтобы потом кто-то из журналистов или специалистов нас критиковал, что белорусы, Лукашенко опять требуют решения конкретных вопросов. Конкретные вопросы лежат на поверхности. Если их не решить, говорить о стратегии просто будет смешно. Поэтому я поддерживаю предложение наших правительств о том, что мы должны одновременно решить все проблемы до 20-летия нашего союзного договора — до 8 декабря. Времени предостаточно», — сказал Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.