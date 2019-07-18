Лукашенко об интеграции Беларуси и России: президенты всё решили, что намечали

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Беларусь является самым близким стратегическим партнером и союзником России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с Александром Лукашенко 18 июля в Санкт-Петербурге.

Фото kremlin.ru

«Мы работаем по всем направлениям. И в сфере безопасности, и военного дела, в оборонке, в экономике. У нас растет товарооборот, что не может не радовать. Россия является крупнейшим инвестором в экономику Беларуси», — отметил Путин.

Но есть, по его словам, и вопросы, «которые всегда в рамках такой большой совместной работы возникают». «Надеюсь, что и сегодняшняя встреча пойдет на пользу для того, чтобы двигаться дальше», — сказал российский лидер.

В ответ Лукашенко отметил, что «мы порой затягиваем решение каких-то вопросов (по объективным и субъективным причинам) и пришли к такому моменту, когда надо уже не просто говорить, а принимать решение. От нас этого уже ждут не только журналисты, специалисты, но и обычные люди. Это правда. Поэтому момент характеризуется тем, что надо принимать решение».

Президент Беларуси заявил, что главы двух государства «свой путь прошли».

«Мы не единожды встречались — и в Сочи, и в Москве, и в других местах. И нас даже подкритиковывали за то, что мы часто встречаемся и якобы не решаем. Мы всё решили — то, что намечали», — заявил Лукашенко.

Он напомнил, что создана совместная группа на уровне правительств, которые прорабатывают дорожную карту дальнейшей интеграции.


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«То есть президенты выполнили свою миссию, сыграли свою роль, определи всё, что от нас требуется», — подчеркнул белорусский лидер.

«Я не хочу, чтобы потом кто-то из журналистов или специалистов нас критиковал, что белорусы, Лукашенко опять требуют решения конкретных вопросов. Конкретные вопросы лежат на поверхности. Если их не решить, говорить о стратегии просто будет смешно. Поэтому я поддерживаю предложение наших правительств о том, что мы должны одновременно решить все проблемы до 20-летия нашего союзного договора — до 8 декабря. Времени предостаточно», — сказал Лукашенко, сообщает пресс-служба белорусского президента.
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Тэги: Беларусь-Россия Союзное государство Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин

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