В Минске осудили хоккеиста «Юности» за наркотики
Бывшего игрока молодежной команды «Юность» обвиняли по 328-й статье Уголовного кодекса.
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Вечером 1 апреля милицейский патруль встретил на проспекте Победителей двух парней спортивного вида. Ребята, заметив милиционеров, заволновались и начали что-то прятать по карманам. Оказалось, что у них был гашиш и насвай. Задержанными были нападающий и защитник столичного хоккейного клуба. Согласно официальному сообщению на сайте МВД, наркотики в ХК «Юность» употребляли не только они. Еще двоих игроков задержали на следующий день.
По каждому из фигурантов будет проходить отдельное заседание.