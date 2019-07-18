Лукашенко заявил о принципиальных договоренностях по интеграции с Россией

Выступая 18 июля на форуме регионов Беларуси и России в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко заявил, что они с Владимиром Путин пришли к «принципиальным соглашениям» по вопросу дальнейшей интеграции двух стран.

Трансляция мероприятия велась на телеканале «360».

Лукашенко напомнил, что в декабре 2019 года будет отмечаться 20-летие подписания договора о создании Союзного государства. «За прошедшее время для обеспечения равенства прав граждан наших стран сделано немало, — сказал он. — Сегодня правительственные группы активно работают над углублением интеграции и приоритетами совместного развития. У нас с Владимиром Владимировичем есть принципиальные договоренности в этом плане».

По словам Лукашенко, есть целый ряд «конкретных, существенных вопросов, затрагивающих интересы субъектов хозяйствования и граждан наших стран». «Решить их необходимо в ближайшее время, о чем мы только что договорились, — сказал он. — Мы сегодня напряженно работали над этими вопросами и пришли к принципиальным соглашениям, о которых мы расскажем конкретно чуть позже».