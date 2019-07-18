«Парфюмер» перевели на белорусский язык и бесплатно покажут в «Песочнице»

В воскресенье, 21 июля, видеосервис VOKA совместно с «Песочницей» организуют показ фильма «Парфумер: гiсторыя аднаго забойцы» — знаменитая история серийного убийцы со сверхъестественным обонянием переведена на белорусский язык.

Фильм снят по культовому роману немецкого драматурга и прозаика Патрика Зюскинда. Он описывает историю гениального парфюмера Жана-Батиста Гренуя, убивавшего молодых девушек для создания духов с совершенным ароматом.

Книга вышла в Германии в 1984 году пробным тиражом в 10 тысяч экземпляров, но вызвала такой ажиотаж, что уже через пару месяцев было издано в 15 раз больше копий, а потом еще некоторое время они допечатывались каждый год. За прошедшие 35 лет по миру разлетелось уже около 15 млн экземпляров более чем на 45 языках.

После выхода «Парфюмера» многие кинематографисты безуспешно пытались получить права на его экранизацию. Автор отказывался или намеренно назначал баснословные цены, которые отпугивали всех желающих. Хотя были и те, кто считал, что книгу, где главные герои не люди, а запахи, просто невозможно экранизировать.

Ходили слухи, что сам Зюскинд видит свой роман только в стилистике Стэнли Кубрика. В качестве режиссеров будущего фильма видели то Ридли Скотта, то Мартина Скорсезе, то Милоша Формана, то Тима Бертона. Но в итоге после почти 15-летних переговоров немецкий продюсер и друг писателя Бернд Айхингер уговорил-таки его в 2001 году продать права на книгу и пригласил в режиссерское кресло Тома Тыквера.

Сам Зюскинд никакого участия в съемках не принимал и на премьере не появлялся. А картина до сих пор считается самым дорогим немецкоязычным фильмом: ее бюджет составил 50 млн евро.

Роль главного героя досталась британскому актеру Бену Уишоу. Именно работа в «Парфюмере» принесла ему мировую известность, хотя состоявшейся звездой в театре он уже был еще до съемок. Том Тыквер увидел его в роли Гамлета в лондонском театре «Олд Вик» и пригласил на пробы. Позже Бен Уишоу снимался у режиссера еще два раза — в «Интернэшнл» (2008) и «Облачном атласе» (2012).

Показ фильма «Парфумер: гiсторыя аднаго забойцы» в «Песочнице» начнется 21 июля в 15:00. За час до сеанса всех гостей показа (попасть на него могут все желающие) ожидают приятные сюрпризы от VOKA.