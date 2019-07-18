Лукашенко обвинил Запад в разорении Беларуси в войну

Президент заявил в Санкт-Петербурге, что страны Запада не рассчитались с нами за Вторую мировую войну.

Выступая на форуме регионов в Санкт-Петербурге 18 июля, Александр Лукашенко рассказал о том, как реагирует на критику Запада по ситуации с правами человека и демократией. Трансляцию мероприятия вел телеканал «360».

«Когда нас на Западе критикуют — раньше больше, сейчас немножко меньше, но это не потому, что у них совести больше появилось. Я им говорю: Вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории. А мы еще от той тяжелой войны за эти семь десятилетий не восстановились. Поэтому вы поаккуратней с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим, порой необоснованно, в наш адрес», — заявил Лукашенко.

После этих слов зал зааплодировал.

Лукашенко подчеркнул, что Беларуси и России «нечего стыдиться за свою историю». «Мы ее должны свято оберегать. Это наше величайшее достояние. Здесь на героической ленинградской земле еще раз хочу сказать: для нас, белорусов, память о той войне священна», — сказал он.

Лукашенко назвал белорусов и ленинградцев самыми пострадавшими во время Второй мировой войны. «Пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше других народов, — заявил он. — Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией и все тяготы этой войны вынесли на своих плечах. И тот Санкт-Петербург, Ленинград, ныне возродившийся, меня просто поражает».