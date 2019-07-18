Житель Гомельского района на мотоцикле с двумя детьми удирал от ГАИ

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Сотрудники ГАИ заметили на дороге мотоциклиста и двух детей-пассажиров без шлемов. Мужчина попытался скрыться.

По информации областной ГАИ, мотоциклист резко свернул на проселочную дорогу и начал скрываться. Через пару метров он упал вместе с детьми на песок.

Подъехавший на место экипаж выяснил: мало того что мужчина подвергал опасности собственных детей (возрастом 2 и 10 лет), он к тому же лишен прав управления и в тот момент был пьяный. В его отношении составили пять административных материалов.
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Тэги: дед внуки мотоциклист ГАИ Город: Гомель

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