Пенсионер из Добрушского района собрал бомбу и хотел убить соседку

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Гомельский областной суд вынес приговор 60-летнему сельчанину, который осенью 2018 года собрал бомбу и оставил ее на подоконнике у соседки. По счастливой случайности женщины дома не было.

Фото: СК

По информации Следственного комитета, инцидент случился вечером 15 сентября в деревне Носовичи. Пенсионер отнес взрывное устройство к окну соседки, спрятался за угол и привел механизм в действие. Следователям он объяснил свой поступок ревностью.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.
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Тэги: покушение на убийство ревность самодельное взрывное устройство Город: Добруш

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