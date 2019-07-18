Пенсионер из Добрушского района собрал бомбу и хотел убить соседку

Гомельский областной суд вынес приговор 60-летнему сельчанину, который осенью 2018 года собрал бомбу и оставил ее на подоконнике у соседки. По счастливой случайности женщины дома не было.

Фото: СК

По информации Следственного комитета, инцидент случился вечером 15 сентября в деревне Носовичи. Пенсионер отнес взрывное устройство к окну соседки, спрятался за угол и привел механизм в действие. Следователям он объяснил свой поступок ревностью.

Мужчину приговорили к 11 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.