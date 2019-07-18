Суд потребовал удалить тест «Сноба» про взятки из-за «негативного воздействия на нравственность граждан»

Кировский районный суд Томска признал запрещенной публикацию «Сноба», говорится в постановлении на сайте суда.

Само издание уточняет , что суд потребовал удалить их материал о взятках «Как правильно брать и давать. Тест-инструкция для начинающего чиновника».

Удалить тест потребовал асиновский городской прокурор. По его мнению, публикация «оказывает прямое негативное воздействие на нравственность граждан».

Суд с этими доводами согласился. Он решил, что в тесте-инструкции о получении взяток содержится запрещенная информация, потому что за совершение описанных «Снобом» действий предусмотрена уголовная и административная ответственность.

Решение вынесли еще 24 июня, но «Сноб» сообщил о нем только сегодня. На момент публикации новости тест доступен на сайте издания и не внесен в реестр запрещенной информации.