Архангельскую пенсионерку оштрафовали по статье о неуважении к власти за комментарий в соцсети

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​Октябрьский районный суд Архангельска назначил пенсионерке Елене Макаровой штраф в почти 500 долларов за комментарий в паблике «Поморье не помойка!» во«ВКонтакте».

Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Размер штрафа, отметил он, — это три пенсии Макаровой.

В протоколе говорилось, что пенсионерка после митинга против строительства мусорного полигона написала: «Неужели в городе нет ни одного порядочного полицейского или судьи? Это что, репрессии 37-го года? Что заставляет людей превращаться в подонков?».

Ранее аналогичный штраф выписывали еще одному жителю Архангельска — Александру Пушкину. Он также написал «ВКонтакте» негативный комментарий про судей. Однако позднее это решение отменили, так как другой суд не нашел в действиях Пушкина состава правонарушения.
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Тэги: мусорный полигон Россия неуважение к власти Персона: Елена Макарова Павел Чиков Город: Архангельск

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