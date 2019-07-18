Архангельскую пенсионерку оштрафовали по статье о неуважении к власти за комментарий в соцсети

​Октябрьский районный суд Архангельска назначил пенсионерке Елене Макаровой штраф в почти 500 долларов за комментарий в паблике «Поморье не помойка!» во«ВКонтакте».

Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Размер штрафа, отметил он, — это три пенсии Макаровой.

В протоколе говорилось, что пенсионерка после митинга против строительства мусорного полигона написала: «Неужели в городе нет ни одного порядочного полицейского или судьи? Это что, репрессии 37-го года? Что заставляет людей превращаться в подонков?».