Лавров прокомментировал инициативу о подключении Британии и США к переговорам по Донбассу

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о подключении к Нормандскому формату Британии и США.

«Насчет инициативы, озвученной, так я понимаю — экспромтом, президентом Зеленским о подключении Соединенных Штатов и Соединенного Королевства к Нормандскому формату, на эту тему уже высказались представители самой администрации США, которые не видят в этом необходимости. Как я понимаю, аналогичная позиция и у Франции, и у Германии», — заявил глава МИД РФ 18 июля на пресс-конференции в немецком городе Кенигсвинтер по итогам переговоров со своим немецким коллегой Хайко Маасом, передает NV.ua .

Глава российского внешнеполитического ведомства добавил, что говорить о саммите в Нормандском формате на высшем уровне можно будет после разведение сил на линии соприкосновения, а также решение вопроса об особом статусе Донбасса.

Зеленский предложил Путину провести прямые переговоры в Минске при участии президента США Дональда Трампа, премьера Британии Терезы Мэй, канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.