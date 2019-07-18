Солигорский «Шахтер» вдесятером победил «Хибернианс» в Лиге Европы

В следующем раунде «горняки» сыграют с датским «Эсбьергом».

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Серебряный призер чемпионата Беларуси стал единственным представителем страны во втором раунде квалификации турнира.

ФК «Шахтер» победил мальтийцев в ответной встрече с минимальным счетом, как и неделей ранее. Украинец Никита Татарков 1995 года рождения вышел на замену на 65-й минуте и забил на 66-й.

Солигорчане играли вдесятером с 34-й минуты после удаления Селявы. Судья уравнял составы на 74-й минуте: вторую красную получил Апап.

Минское «Динамо» уступило дома «Лиепае» и завершило выступление в турнирне на первой же стадии.
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Тэги: ФК Шахтер ФК Хибернианс Беларусь-Мальта Лига Европы Персона: Никита Татарков

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