Солигорский «Шахтер» вдесятером победил «Хибернианс» в Лиге Европы

Серебряный призер чемпионата Беларуси стал единственным представителем страны во втором раунде квалификации турнира.

ФК «Шахтер» победил мальтийцев в ответной встрече с минимальным счетом, как и неделей ранее. Украинец Никита Татарков 1995 года рождения вышел на замену на 65-й минуте и забил на 66-й.

Солигорчане играли вдесятером с 34-й минуты после удаления Селявы. Судья уравнял составы на 74-й минуте: вторую красную получил Апап.

Минское «Динамо» уступило дома «Лиепае» и завершило выступление в турнирне на первой же стадии.