«Витебск» достойно сыграл с «Куопио», но выбыл из Лиги Европы

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Ответная игра первого раунда квалификации турнира завершилась со счетом 1:1.

«Северяне» проиграли в первом матче со счетом 0:2, но провели хороший первый тайм ответной домашней встречи. На 28-й минуте забил Старгородский, было несколько хороший моментов сравнять общий счет, но не получилось.

В начале второго тайма забил соперник: на 54-й минуте отличился Диалло. После этого витебчанам было необходимо забивать три мяча, но больше голов в игре не было.

Также из Лиги Европы выбыло минское «Динамо». Дальше в турнире прошел лишь солигорский «Шахтер».
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Тэги: ФК Витебск ФК Куопио Лига Европы Город: Витебск

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