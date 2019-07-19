Двоих мужчин спасли из горящей квартиры в Гольшанах

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Возгорание в трехкомнатной квартире случилось в четвертом часу вечера 18 июля.

По данным МЧС, местные жители спасли хозяина жилья 1964 года рождения и его гостя 1957-го. Последнего госпитализировали с отравлением продуктами горения.

Аналогичный случай произошел вечером 18 июля в Руткевичах Щучинского района. Работники МЧС спасли из горящей трехкомнатной квартиры гражданина 1967 года рождения и сына хозяйки 1970-го, которого госпитализировали с ожогами 83% тела. Из соседних квартир эвакуировали трех человек.

Предварительно, в обоих случаях пожар возник из-за неосторожного курения.
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Тэги: МЧС пожар спасли Город: Ошмяны

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