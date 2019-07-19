Восемь пассажиров рейса Москва — Ереван пострадали при эвакуации в «Шереметьево»

/ Мир
Просмотров: 11

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines прервал взлет из-за срабатывания сигнала о задымлении, людей эвакуировали по надувным трапам.

 

По сообщению подмосковного управления МЧС, сигнал о задымлении поступил при движении самолета на взлетную полосу. Возгорания на борту судна не было.

Всего в самолете находились 187 человек. Восемь из них пострадали, двух госпитализировали.

Для вылета в Армению авиакомпания подготовила резервный борт. Им не полетели 28 человек.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Boeing 737 Nordwind Airlines Россия-Армения Шереметьево Город: Москва

Другие материалы на эту тему:

Самолет горел, как пластиковый стакан. Жуткие воспоминания спасшегося пассажира

Самолет горел, как пластиковый стакан. Жуткие воспоминания спасшегося пассажира

По полочкам. «Боинг 737 MAX 8» — самолет под подозрением

По полочкам. «Боинг 737 MAX 8» — самолет под подозрением

Армения будет конкурировать с Беларусью за российские дотации

Армения будет конкурировать с Беларусью за российские дотации

В «Шереметьево» пассажир предложил руку и сердце по громкой связи

В «Шереметьево» пассажир предложил руку и сердце по громкой связи