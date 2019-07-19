Восемь пассажиров рейса Москва — Ереван пострадали при эвакуации в «Шереметьево»

Самолет Boeing 737 авиакомпании Nordwind Airlines прервал взлет из-за срабатывания сигнала о задымлении, людей эвакуировали по надувным трапам.

По сообщению подмосковного управления МЧС, сигнал о задымлении поступил при движении самолета на взлетную полосу. Возгорания на борту судна не было.

Всего в самолете находились 187 человек. Восемь из них пострадали, двух госпитализировали.

Для вылета в Армению авиакомпания подготовила резервный борт. Им не полетели 28 человек.