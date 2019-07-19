Сын бывшего генпрокурора Казахстана построит в Грушевке стильный спортивный центр
Физкультурно-оздоровительный комплекс начинают строить возле «Беларусбанка» на проспекте Дзержинского, 18.
В администрации Московского района Минска рассказали, что застройщик на объекте — компания «Итамари», которая входит в группу компаний VDS, сообщает
Компания-застройщик «Итамари» была создана в сентябре 2018. Учредители общества — из Казахстана, это Светлана Морозова и Жанат Рашидович Тусупбеков.
Жанат Тусупбеков — гендиректор компании KMG International — «дочки» казахстанской национальной нефтяной компании «КазМунайГаз», которая занимается добычей, транспортировкой и переработкой нефти и природного газа. Тусупбеков также имеет опыт работы в спортивном менеджменте, он является президентом федерации тяжелой атлетики Республики Казахстан.
Жанат — сын известного в Казахстане чиновника Рашида Тусупбекова, который в разные годы был генеральным прокурором страны, министром юстиции, председателем Высшего Судебного Совета. Сейчас Рашид — депутат.
Что касается Светланы Морозовой, которая имеет долю в «Итамари» в 60%, — она, согласно списку аффилированных лиц компании «КазМунайГаз Онимдери» («дочки» «КазМунайГаз»), является женой Геннадия Морозова. Морозов стал гендиректором «КазМунайГаз Онимдери» после того, как этот пост покинул Жанат Тусупбеков.
В управлении по архитектуре и строительству администрации Московского района рассказали, что объект планируют построить до конца года. Благоустройство уже будут делать весной 2020 года, тогда же ФОК планируют сдавать. Общая площадь здания — 3100 квадратных метров. Здесь будет зона бассейна с джакузи и саунами, СПА, детский центр, специализированный магазин, тренажерные залы. Рядом построят воркаут площадку. Здание строится по российской франшизе World Class.