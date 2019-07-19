Украинский военный подорвался на мине в Донецкой области
В результате подрыва один военнослужащий погиб и во время обстрелов двое получили ранения.
По данным пресс-центра штаба ООС, в течение минувших суток сепаратисты на Донбассе 10 раз нарушали режим прекращения огня. Противник трижды открывал огонь по украинским защитникам из запрещенного минскими договоренностями оружия, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По данным украинской разведки, 18 июля один сепаратист был уничтожен и двое ранены.