Вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие либерализацию экономических статей

Вступили в силу поправки в Уголовный кодекс Беларуси. Основные изменения касаются экономических статей.

Так, среди самых значимых новшеств — сокращение сферы применения общей конфискации имущества. Из УК исключено наказание в виде общей конфискации, при этом сохранена специальная конфискация только в отношении имущества и доходов, полученных от преступной деятельности, орудий, средств и предметов преступлений и вещей, изъятых из оборота.

Также произошла либерализация ответственности в сфере экономической деятельности. Сокращено применение наказания в виде лишения свободы; изменены категории отдельных экономических преступлений; произошла декриминализация деяний, не связанных с причинением реального вреда; увеличен крупный и особо крупный размер ущерба.

Статья 233 УК «Незаконная предпринимательская деятельность» начала действовать в новой редакции. Сохранена уголовная ответственность только за предпринимательскую деятельность, осуществляемую без специального разрешения (лицензии). Также из УК исключен ряд статей: 224 «Нарушение порядка открытия счетов за пределами Беларуси», 232 «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности», 244 «Нарушение антимонопольного законодательства», 249 «Дискредитация деловой репутации конкурента», 234 «Лжепредпринимательство».

Еще одним новшеством стали уголовная ответственность за пропаганду самоубийства, а также ужесточение уголовной ответственности за доведение до самоубийства и за склонение к нему. Кроме того, усилена ответственность должностных лиц за измену государству.