Скончался народный артист Беларуси Август Милованов 19.07.2019 / 10:53 / Общество Просмотров: 533 A- A+ Актер умер на 82-м году жизни. Фото: facebook.com/alena.sidarava О кончине Милованова сообщили в Купаловском театре. Оценка: Средняя: 5 ( голосов: 1 )Оценить Подпишитесь на наш канал в Тэги: Народный артист Беларуси артист Купаловский театр Персона: Август Милованов Город: Минск Другие материалы на эту тему: Аплодисментами в последний путь проводили Николая Кириченко Из поколения купаловцев… Беларусь простилась с Геннадием Гарбуком «Театр — зеркало происходящего на улице». Эксперименты Купаловского театра БелаПАНенки вошли в роль. Наша фотосессия в Купаловском