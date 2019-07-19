Скончался народный артист Беларуси Август Милованов

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Актер умер на 82-м году жизни.

Фото: facebook.com/alena.sidarava

О кончине Милованова сообщили в Купаловском театре.
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Тэги: Народный артист Беларуси артист Купаловский театр Персона: Август Милованов Город: Минск

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