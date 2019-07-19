Польский вице-премьер назвал неуместным присутствие Путина на годовщине начала Второй мировой войны

Яцек Сасин назвал Путина «лидером страны, которая применяет вооруженную агрессию в отношении соседей».

«Думаю, было бы неуместно отмечать годовщину вооруженной агрессии против Польши с участием лидера, который сегодня обращается с соседями такими же методами», — заявил Сасин в студии издания «Виртуальная Польша» .

Мероприятия, приуроченные к годовщине нападения Германии на Польшу в 1939 году, пройдут 1 сентября в Варшаве. О том, что Путина на них не пригласили, стало известно в марте. МИД РФ и Кремль осудили решение Польши.

«Любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщине Великой Отечественной и Второй мировой войны, без участия нашей страны не могут считаться полноценными», — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.