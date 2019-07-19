Отмечавший день рождения гомельчанин сел выпившим за руль и устроил ДТП

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ДТП с участием трех автомобилей случилось днем 18 июля в Гомеле.

На улице Объездной «БМВ» совершил касательное столкновение с «Ситроеном», после чего вылетел в соседнюю полосу, где столкнулся с «КИА».

Пострадавших нет, автомобили получили серьезные повреждения.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, за рулем «БМВ» находился 30-летний мужчина, который ранее уже был лишен прав. 18 июля он отмечал день рождения, употреблял алкоголь, после чего решил вновь сесть за руль.

В отношении гомельчанина составлено четырех административных протоколов.
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Тэги: ДТП пьяный водитель Город: Гомель

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