МИД России исключил компенсацию для Беларуси за налоговый маневр

/ Экономика
Просмотров: 2795

Говорить о компенсации Беларуси потерь из-за проведения в России налогового маневра некорректно, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Григорий Карасин. Фото: пресс-служба МИД России

«Прежде всего, налоговый маневр — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было компенсации», — отметил дипломат в интервью агентству «Россия сегодня», опубликованном 19 июля.

По его словам, речь нужно вести о «возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России налогового маневра». «Данный вопрос в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно», — добавил он.


Минск ждет, когда Россия компенсирует Беларуси последствия налогового маневра

Ранее представители российских властей неоднократно заявляли, что о компенсации последствий налогового маневра можно будет говорить после утверждения программы по углублению двусторонней интеграции.

Между тем посол Беларуси Владимир Семашко 16 июля в Санкт-Петербурге, где проходил Форум регионов Беларуси и России, заявил журналистам, что вопрос компенсации налогового маневра нужно решать, не связывая с усилением интеграции.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: налоговый маневр Беларусь-Россия Персона: Григорий Карасин

Другие материалы на эту тему:

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Белый лебедь и медведь снова в зоопарке Лукашенко

Владимир Подгол. МЕЖДУ СТРОК. Белый лебедь и медведь снова в зоопарке Лукашенко

На параде в Минске нарисовался российский ударный кулак

На параде в Минске нарисовался российский ударный кулак

Путин собирается разобраться с Лукашенко 18 июля

Путин собирается разобраться с Лукашенко 18 июля

В Россию или в НАТО? Лукашенко обрисовал ложную альтернативу

В Россию или в НАТО? Лукашенко обрисовал ложную альтернативу