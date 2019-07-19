МИД России исключил компенсацию для Беларуси за налоговый маневр

Говорить о компенсации Беларуси потерь из-за проведения в России налогового маневра некорректно, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин.

Григорий Карасин. Фото: пресс-служба МИД России

«Прежде всего, налоговый маневр — это суверенное право России, поэтому едва ли корректно говорить о какой бы то ни было компенсации», — отметил дипломат в интервью агентству «Россия сегодня» , опубликованном 19 июля.

По его словам, речь нужно вести о «возможном содействии Беларуси в смягчении последствий проводимого в России налогового маневра». «Данный вопрос в проработке, он будет решен комплексно. В этой связи давать какие-либо оценки сейчас преждевременно», — добавил он.

Ранее представители российских властей неоднократно заявляли, что о компенсации последствий налогового маневра можно будет говорить после утверждения программы по углублению двусторонней интеграции.

Между тем посол Беларуси Владимир Семашко 16 июля в Санкт-Петербурге, где проходил Форум регионов Беларуси и России, заявил журналистам, что вопрос компенсации налогового маневра нужно решать, не связывая с усилением интеграции.