Поезд Пинск — Брест насмерть сбил велосипедиста

Житель Пинского района 1965 года рождения погиб днем 18 июля на остановочном пункте Молотковичи.

По информации УИОС МВД, сельчанин переходил железнодорожные пути с велосипедом по пешеходному переходу перед приближающимся грузовым поездом. На крики очевидцев и сигналы большой громкости локомотива пешеход не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Ночью 18 июля грузовой поезд насмерть сбил минчанина 1972 года рождения.