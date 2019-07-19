Поезд Пинск — Брест насмерть сбил велосипедиста

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Житель Пинского района 1965 года рождения погиб днем 18 июля на остановочном пункте Молотковичи.

По информации УИОС МВД, сельчанин переходил железнодорожные пути с велосипедом по пешеходному переходу перед приближающимся грузовым поездом. На крики очевидцев и сигналы большой громкости локомотива пешеход не реагировал. Машинист применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Ночью 18 июля грузовой поезд насмерть сбил минчанина 1972 года рождения.
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Тэги: БЖД поезд гибель пешехода Город: Пинск

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