В Браславском районе задержан милиционер, распивавший вино. Оказался ненастоящим
Житель деревни Рубеж Браславского района был задержан сотрудниками Департамента охраны. Гражданин 1971 года рождения распивал вино, при этом на нем была милицейская форма.
Гражданина доставили в РУВД, где составили два административных протокола. Один — за распитие алкогольных напитков в общественном месте, второй — за ношением установленной формы лицом, не имеющим на это право.
В момент задержания на мужчине были милицейские фуражка, брюки и куртка с эмблемой МВД и сержантскими погонами. Но сотрудником органов внутренних дел гражданин не является
Форма сотрудника милиции изъята. Устанавливается, где мужчина ее взял,