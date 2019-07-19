В Браславском районе задержан милиционер, распивавший вино. Оказался ненастоящим

/ Общество
Просмотров: 587

Житель деревни Рубеж Браславского района был задержан сотрудниками Департамента охраны. Гражданин 1971 года рождения распивал вино, при этом на нем была милицейская форма.

Гражданина доставили в РУВД, где составили два административных протокола. Один — за распитие алкогольных напитков в общественном месте, второй — за ношением установленной формы лицом, не имеющим на это право.

В момент задержания на мужчине были милицейские фуражка, брюки и куртка с эмблемой МВД и сержантскими погонами. Но сотрудником органов внутренних дел гражданин не является

Форма сотрудника милиции изъята. Устанавливается, где мужчина ее взял, сообщает УВД Витебского облисполкома.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: лжемилиционер Город: Браслав

Другие материалы на эту тему:

Ранее судимый лжемилиционер принудил девушку к сексу

Ранее судимый лжемилиционер принудил девушку к сексу