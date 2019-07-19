Бывший глава терминала «Транснефти» попросил политического убежища в Литве

Роман Ружечко обвиняется по делу о «грязной нефти».

/ Общество
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Сотрудники литовской полиции задержали в Вильнюсе российского предпринимателя Романа Ружечко, которого подозревают в соучастии в кризисе загрязненной нефти в Центральной и Восточной Европе, когда остановились ее поставки по нефтепроводу «Дружба».

Представитель литовского суда Риманте Краулише сообщила 19 июля, что Ружечко попросил политического убежища, передает delfi.lt.


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«Могу подтвердить, что в ходе осуществления розыска Интерпола лицо было задержано. Прокуратура воздерживается от более детальных комментариев», — заявила в пятницу представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

Бывший глава самарского терминала «Транснефти» был задержан в Вильнюсе 17 июля. В мае в России суд заочно арестовал предпринимателя и объявил его в розыск.

Сюжет: Грязная нефть
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Тэги: Литва-Россия нефтепровод Дружба белорусские НПЗ политическое убежище Персона: Роман Ружечко Риманте Краулише Эляна Мартинонене Город: Вильнюс

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