Бывший глава терминала «Транснефти» попросил политического убежища в Литве

Сотрудники литовской полиции задержали в Вильнюсе российского предпринимателя Романа Ружечко, которого подозревают в соучастии в кризисе загрязненной нефти в Центральной и Восточной Европе, когда остановились ее поставки по нефтепроводу «Дружба».

Представитель литовского суда Риманте Краулише сообщила 19 июля, что Ружечко попросил политического убежища, передает delfi.lt .

«Могу подтвердить, что в ходе осуществления розыска Интерпола лицо было задержано. Прокуратура воздерживается от более детальных комментариев», — заявила в пятницу представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.

Бывший глава самарского терминала «Транснефти» был задержан в Вильнюсе 17 июля. В мае в России суд заочно арестовал предпринимателя и объявил его в розыск.