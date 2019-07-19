Бывший глава терминала «Транснефти» попросил политического убежища в Литве
Роман Ружечко обвиняется по делу о «грязной нефти».
Сотрудники литовской полиции задержали в Вильнюсе российского предпринимателя Романа Ружечко, которого подозревают в соучастии в кризисе загрязненной нефти в Центральной и Восточной Европе, когда остановились ее поставки по нефтепроводу «Дружба».
Представитель литовского суда Риманте Краулише сообщила 19 июля, что Ружечко попросил политического убежища, передает
«Могу подтвердить, что в ходе осуществления розыска Интерпола лицо было задержано. Прокуратура воздерживается от более детальных комментариев», — заявила в пятницу представитель по связям с общественностью Генпрокуратуры Литвы Эляна Мартинонене.
Бывший глава самарского терминала «Транснефти» был задержан в Вильнюсе 17 июля. В мае в России суд заочно арестовал предпринимателя и объявил его в розыск.