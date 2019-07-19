У датчанки украли 600 долларов в Минске

Минчанин зашел в гости к 51-летней датчанке и обокрал ее.

По сообщению ГУВД Мингорисполкома, накануне белорус заинтересовал женщину и они решили продолжить знакомство у нее в гостях. Пока доверчивая особа была отвлечена бытовыми занятиями, мужчина присвоил порядка 600 долларов, которые потерпевшая отложила для проведения косметологических услуг.

Подозреваемым оказался ранее судимый за кражу 39-летний минчанин. Чужие деньги он успел потратить.